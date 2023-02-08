У Польщі деяким українцям почали відмовляти у прихистку – причину назвали в посольстві

З початку війни в Україні близько 8 мільйонів наших громадян знайшли собі тимчасовий прихисток у європейських країнах. Причому найбільше наших співвітчизників прийняла сусідня Польща. Проте віднедавна деяким українцям у Польщі почали відмовляти у прихистку

Чому так відбувається, роз’яснили в посольстві України у Польщі. Про це розповідає НСН

Як з’ясувалося, відмовляють у прихистку тим українцям, які вже набули статусу тимчасового захисту в іншій державі, а потім з якихось причин вирішили змінити місце перебування на Польщу. Переїхати в Польщу і навіть там пожити деякий час, нікому не забороняється, але статус тимчасового захисту (PESEL зі статусом UKR) така людина вже не отримає. Навіть якщо вона заздалегідь відмовилася від аналогічного статусу в іншій країні.

У Польщі деяким українцям почали відмовляти у прихистку

Після змін, внесених 13 січня 2023 року до спецзакону про допомогу українцям, які постраждали від війни, Польща не надає прихистку після того, як людина отримала його в іншій країні.

“Згідно ст.1 та ст.23 “Закону про внесення змін від 13 січня 2023 року до “Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави” та до інших законів”, громадяни, яким вже було надано тимчасовий захист в інших країнах (навіть якщо вони від нього відмовилися), не зможуть отримати прихисток на території Республіки Польща”, – пояснили в українському посольстві.

Проте, навіть не маючи такого статусу, біженець може залишатись на території Польщі до 24 серпня 2023 року. Але при цьому він не отримуватиме фінансової допомоги і не зможе користуватися всіма преференціями, які мають люди зі статусом тимчасового захисту.

“Слід пам’ятати, що такі особи не можуть користуватися всім соціальним забезпеченням, передбаченим для громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом Польщі (медичні послуги, соціальні виплати та пільги)”, – наголосили в посольстві.

А ось влаштуватися в Польщі на роботу, причому цілком легально, такі люди мають право згідно зі ст.22 “Закону про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території цієї держави”, який було ухвалено 12 березня 2022 року.

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