Які потрібні документи для оформлення тимчасового захисту у Чехії: список

В Мінреінтеграції розповіли, які потрібні документи для оформлення тимчасового захисту у Чехії, передає НСН.

«Право на тимчасовий захист мають громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, згодом виїхали з України та прибули до Чехії після 24 лютого 2022 року», йдеться у повідомленні.

Які потрібні документи для оформлення тимчасового захисту у Чехії

Аби отримати тимчасовий прихисток у чеській республіці, українцям необхідно подати пакет документів до Крайових центрів допомоги Україні або Міністерства внутрішніх справ. У ньому повинно бути:

Формуляр;

Дійсний закордонний біометричний паспорт (за наявності);

Документи, що засвідчують виїзд з України після 24 лютого 2022 року: штамп у паспорті, підтвердження про гуманітарний перетин кордону або документи, видані на ваше ім’я, які б підтверджували перебування в Україні;

Документ про надання житла (якщо житло не забезпечене антикризовим комітетом):

житло, яке надає фізична особа, житло, яке надає юридична особа;

Фотографія формату 45х35 мм.

Якщо разом із заявою не буде наданий паспорт або інший проїзний документ, процедура оформлення тимчасового захисту може затягнутися.

Як українським біженцям повернутися до країни тимчасового захисту – що треба знати