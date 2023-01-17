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Які потрібні документи для оформлення тимчасового захисту у Чехії: список

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документи для оформлення
Національна служба новин - NNS

В Мінреінтеграції розповіли, які потрібні документи для оформлення тимчасового захисту у Чехії, передає НСН.

«Право на тимчасовий захист мають громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, згодом виїхали з України та прибули до Чехії після 24 лютого 2022 року», йдеться у повідомленні.

Які потрібні документи для оформлення тимчасового захисту у Чехії

Аби отримати тимчасовий прихисток у чеській республіці, українцям необхідно подати пакет документів до Крайових центрів допомоги Україні або Міністерства внутрішніх справ. У ньому повинно бути:

  • Формуляр;
  • Дійсний закордонний біометричний паспорт (за наявності);
  • Документи, що засвідчують виїзд з України після 24 лютого 2022 року: штамп у паспорті, підтвердження про гуманітарний перетин кордону або документи, видані на ваше ім’я, які б підтверджували перебування в Україні;

Які потрібні документи для оформлення тимчасового захисту у Чехії: список

  • Документ про надання житла (якщо житло не забезпечене антикризовим комітетом):
  1. житло, яке надає фізична особа,
  2. житло, яке надає юридична особа;
  • Фотографія формату 45х35 мм.

Якщо разом із заявою не буде наданий паспорт або інший проїзний документ, процедура оформлення тимчасового захисту може затягнутися.

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