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Які документи потрібні для виїзду за кордон на власному авто: список

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Які документи потрібні для виїзду за кордон на власному авто: список
Національна служба новин - NNS

Українцям розповіли, які документи потрібні для виїзду за кордон на власному авто, передає НСН.

Під час війни багато громадян виїжджають до Європи на власній машині. Перетинаючи кордон, водію треба мати:

  • Водійське посвідчення міжнародного зразка;
  • Техпаспорт;
  • Розпізнавальний знак України на авто (наліпка UA);
  • Державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак діє тільки на території України);
  • Міжнародну страховку «Зелена картка». Поліс можна оформити за посиланням.

Які документи потрібні для виїзду за кордон на власному авто

Які документи потрібні для виїзду за кордон на власному авто: список

Якщо за кермом не власник авто, потрібно додатково мати:

  1. Довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;
  2. Або тимчасовий реєстраційний талон на право управління автомобілем.

Джерело

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