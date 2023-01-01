Виїзд за кордон у 2023 році – які обмеження діятимуть для військовозобов’язаних

Через війну в Україні було оголошено військовий стан. Для військовозобов’язаних чоловіків діє заборона на виїзд за кордон. Однак, існують винятки, які будуть чинні і у 2023 році

Про це розповіла адвокат та юрист Ario Law Firm Надія Грищенко, передає НСН

За її словами, в українському законодавстві існують певні умови, які передбачають можливість перетину кордону військовозобов’язаними чоловіками.

“В основному, ці особливі умови прописані для тих, хто здійснює супровід за кордон осіб з інвалідністю, своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І або ІІ групи, опікунами осіб з інвалідністю та супроводжує їх. Правил перетину державного кордону громадянами України, де закріплено повний перелік осіб, кого чоловіки можуть супроводжувати і у якому статусі”, – пояснила адвокат..

Вона наголосила, що у деяких випадках чоловіки також можуть перетинати кордон самостійно.

“Виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися самостійно без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, дітей, визначених пунктом 2² цих Правил”, – пояснила правознавець..

Слід зазначити, що перетин кордону вищезазначених категорій осіб здійснюється на підставі довідки про перебування на консульському обліку в іноземній державі. Крім такої довідки, необхідно мати пакет документів (їх нотаріально засвідчених копій), які особа взяла б із собою у разі здійснення супроводу вказаних осіб.

Які обмеження на виїзд за кордон діятимуть у 2023 році

Надія Грищенко зазначає, що виїхати за кордон зможуть усі групи військовозобов’язаних чоловіків, яким дозволено перетинати державний кордон під час дії воєнного стану.

За словами адвоката, у 2023 році виїхати за кордон зможуть:

чоловіки з інвалідністю;

чоловіки, які мають дружину серед осіб з інвалідністю;

особи, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) серед осіб з інвалідністю І чи ІІ групи;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

чоловіки, які потребують постійного догляду;

опікуни осіб із інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

Для перетину кордону у 2023 році військовозобов’язаним чоловікам потрібні відповідні документи. За словами Грищенка, все залежить від категорії самого військовозобов’язаного.

“Якщо він є особою з інвалідністю, то має бути посвідчення, що підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги. Якщо військовозобов’язаний виступає у ролі супроводжуючого, опікуна чи піклувальника, тоді пакет документів буде іншим”, – пояснив він.

Зокрема, це може бути:

документи (їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб тощо);

документи (їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують інвалідність, спільне проживання;

довідки про отримання державної допомоги на дитину, хвору на важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання та ін;

документи (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд;

висновки лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо потреби у постійному сторонньому догляді;

акт встановлення факту здійснення догляду (це новий документ для перетину кордону раніше такого не було. Для нього є окрема процедура отримання).

Експерт зазначає, що для кожного випадку передбачено індивідуальний пакет документів, які обов’язково мають підтвердити приналежність чоловіка до певної категорії.

Джерело

Чому виїхати за кордон за довідкою МСЕК більше неможливо