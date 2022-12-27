Чи повинні військовозобов’язані ВПО ставати на облік після зміни місця проживання

У Мінреінтеграції розповіли, чи повинні військовозобов’язані ВПО ставати на облік у військкоматі за новим місцем проживання

Військовозобов’язані ВПО повинні упродовж 7 днів після зміни місця проживання стати на облік у військкоматі.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, розповідає НСН

Військовозобов’язані ВПО повинні ставати на облік за новим місцем проживання

«Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання», – йдеться у повідомленні.

Хто звільняється від мобілізації:

особи з інвалідністю

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей

жінки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину

громадяни, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

українці, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

“Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус”, – зазначають у відомстві.

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