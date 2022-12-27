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Чи повинні військовозобов’язані ВПО ставати на облік після зміни місця проживання

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Чи повинні військовозобов’язані ВПО ставати на облік після зміни місця проживання
Національна служба новин - NNS

У Мінреінтеграції розповіли, чи повинні військовозобов’язані ВПО ставати на облік у військкоматі за новим місцем проживання

Військовозобов’язані ВПО повинні упродовж 7 днів після зміни місця проживання стати на облік у військкоматі.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, розповідає НСН

Військовозобов’язані ВПО повинні ставати на облік за новим місцем проживання

Чи повинні військовозобов’язані ВПО ставати на облік після зміни місця проживання

«Якщо вам від 18 до 60 років, ви покинули свою домівку і є військовозобов’язаними, маєте стати на військовий облік за новим місцем фактичного проживання», – йдеться у повідомленні.

Хто звільняється від мобілізації:

  • особи з інвалідністю
  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину
  • громадяни, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
  • українці, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

“Якщо ви належите до осіб, які не підлягають мобілізації, але повістка все одно прийшла, потрібно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують ваш статус”, – зазначають у відомстві.

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