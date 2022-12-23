В’їзд до Молдови для українців спростили – які потрібні документи

В’їзд до Молдови українцям спростили. Що змінилося в правилах перетину кордону країни.
Громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в’їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.
Таке рішення 23 грудня ухвалила Нацкомісія з надзвичайного стану, повідомляє НСН з посиланням на Newsmaker.
Тепер громадяни України зможуть в’їжджати до Молдови з Румунії на підставі:
- посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт);
- звичайного паспорта;
- інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо).
Також можна пред’явити копії цих документів або документи в електронному форматі, а також документи з вичерпаним терміном дії.
Раніше таке положення діяло лише в разі в’їзду в Молдову з України.
На основі тих самих документів українці зможуть виїхати з Молдови в Україну.
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