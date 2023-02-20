Показання лічильника газу – Нафтогаз роз’яснив, куди передавати дані і що змінилось

Дехто з українців вже має по-новому передавати показання лічильника газу. У Нафтогазі пояснили, які зміни відбулись, передає НСН.

Річ у тім, що минулого місяця абоненти “Харківгазу” та “Дніпрогазу” перейшли на сервіси Нафтогазу. Відповідно, у деяких нових клієнтів виникають труднощі при передачі показників.

Показання лічильника газу – що змінилось

Один зі споживачів поставив питання, чому в нього в особистому кабінеті не відображаються показники, як це було в оператора ГРМ. Він просив роз’яснити цю ситуацію на широкий загал, мовляв, це не є таємницею.

В Нафтогазі на це відповіли, що нові клієнти мають передати показники лічильника саме до них.

“Але принцип обліку обсягів спожитого газу не змінився. Дані про показники надходять до Вашого оператора ГРМ, вони на ці показники формують об’єми та передають їх нам. Після чого постачальник нараховує суму до оплати за спожитий газ. Саме тому показники лічильника не відображаються на наших сервісах, а зберігаються у місцевому облгазі”, так роз’яснила ситуацію газопостачальна компанія.

Як раніше повідомлялось, прийнято рішення забрати розподільчі мережі в облгазів і передати їх у підпорядкування ТОВ “Газорозподільні мережі України”, яке входить до групи Нафтогаз. Таким чином, усе газове господарство України знову матиме єдиного розпорядника.

Клієнти Харківгазу та Дніпрогазу вже передають показники лічильників не, як раніше своїм облгазам, а новій компанії. А за ними підтягнуться й інші, адже Нафтогаз поступово забере “під себе” решту облгазів.

Як зареєструватися в особистому кабінеті у ГК «Нафтогаз України»

Якщо ви досі не зареєстровані, надаємо покрокову інструкцію:

Зайдіть на сторінку gas.ua, у правому верхньому куті натисніть на кнопку «Особистий кабінет», далі — «Зареєструватися». Введіть номер вашого особового рахунку (9-значний номер, який можна знайти на платіжці) і перші три літери прізвища. Оберіть зручний для вас спосіб реєстрації — через Google, Facebook, електронну пошту або за номером телефону. Створіть пароль, який має складатися не менше ніж з 8 символів, містити великі та малі латинські літери, а також цифри. Наприклад, Naftogas22. Пройдіть додаткову верифікацію за мобільним номером телефону. Готово! Ви маєте особистий кабінет.

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