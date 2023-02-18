Як правильно заплатити за доставку газу і як перевірити статус оплати

Українцям необхідно заплатити за доставку газу до 20 лютого. Як правильно це зробити і як перевірити статус оплати

До 20 лютого необхідно сплатити за доставку газу.

Про це пише сервіс 104.ua, повідомляє Про це повідомляє НСН

“Найшвидший спосіб — сплатити онлайн. За допомогою: особистого кабінету чи додатку 104.ua, чат-ботів 7104ua у Viber або Telegram. Ви можете це зробити вдома, на роботі або взагалі на відпочинку з друзями. Одне натискання і платіж пройшов, саме у цьому переваги онлайн-сервісів 104.ua”, – йдеться в повідомленні.

Як заплатити за доставку газу

Там нагадують, що не обов’язково чекати 20-го числа, а можна сплатити просто зараз.

“Перевірити статус оплати можна в особистому кабінеті, перейшовши у розділ “Історія платежів”, – додали там.

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