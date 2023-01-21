Як на Новій пошті сплатити за світло: покрокова інструкція

Українцям розповіли, як на Новій пошті сплатити за світло. Для цього знадобиться пункт оплати NovaPay, передає НСН.

Внесення платежу відбувається за декілька хвилин. При цьому клієнту не обов’язково мати при собі паперову платіжку.

«Ми створили для наших клієнтів можливість обрати найбільш зручний для себе спосіб оплати за світло – через Особистий кабінет, сайт, чат-боти у viber та telegram, мобільний додаток, інтернет-банкінги. Ще один зручний варіант – внести платіж, коли ви отримуєте чи здійснюєте відправлення у відділенні Нової Пошти. Не потрібно нікуди йти та витрачати додатковий час. І що важливо – це можна зробити у будь-якому відділені по всій Україні, навіть якщо ви тимчасово перебуваєте в іншому населеному пункті», розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Як на Новій пошті сплатити за світло: інструкція

Це зручний спосіб для тих, хто часто забирає або відправляє посилки через відділення Нової Пошти або не користується онлайн-сервісами для оплати комунальних послуг. Щоб здійснити платіж Вам необхідно:

Звернутися до касира та вказати отримувача коштів – YASNO (ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги»);

Назвати свій особовий рахунок, після чого касир озвучить адресу та суму, яка нарахована постачальником до сплати;

Внести кошти готівкою або розрахуватися карткою;

Понад 2 тисячі відділень Нової Пошти в Україні. Тому навіть за відсутності світла клієнти можуть скористатися необхідними послугами компанії:

Відправити та отримати посилки; Зняти готівку; Сплатити за комунальні послуги; Поповнити картку; Отримати грошовий переказ.

Навіщо на Новій пошті пред’являти скан паспорта під час видачі посилки