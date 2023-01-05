Навіщо на Новій пошті пред’являти скан паспорта під час видачі посилки

Навіщо на Новій пошті клієнти мають пред’являти оригінали або копії документів у разі отримання деяких посилок.
Про це повідомляє НСН з посиланням на сторінку компанії у Фейсбуці.
Ідентифікація та верифікація на Новій пошті
“Як це розуміти? Навіщо скани?”, запитала клієнтка, додавши оголошення Нової пошти, в якому попереджалося, що посилки вартістю понад 5000 гривень видаватимуться лише за наявності ксерокопії паспорта та ІПН.
У Новій пошті пояснили, що якщо сума до сплати дорівнює 5000 грн або більше, у такому випадку проводиться верифікація.
“Необхідність ідентифікацій грошових переказів на суму 5000 грн і більше зумовлена тим, що наш фінансовий партнер – ТОВ “ПОСТ ФІНАНС” є суб’єктом первинного фінансового моніторингу”, додали у компанії.
Докладніше про верифікацію клієнтів на Новій пошті читайте за посиланням.
Яких операцій це стосується
Ідеться про такі послуги, як оплата доставки, відправлення або одержання грошових переказів, здійснення платежів і так далі. Це стосується операцій як у готівковій формі, так і з використанням банківської платіжної картки.
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