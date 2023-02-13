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Де знайти електронні платіжки за доставку та розподіл газу – Нафтогаз

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Нафтогаз розповів, де знайти електронні платіжки за доставку і розподіл газу
Національна служба новин - NNS

Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” пояснила клієнтам, де можна знайти платіжки за доставку та розподіл газу в електронному вигляді

Про це повідомляє НСН посилаючись на коментарі на сторінці компанії у Фейсбук.

Де знайти електронні платіжки за доставку та розподіл газу

Де знайти електронні платіжки за доставку та розподіл газу - Нафтогаз

“А за доставку (розподіл) газу, де і на яких серверах можна очікувати рахунки в електронному вигляді?”, – запитав клієнт.

У компанії йому пояснили, що постачальники газу, яким є Нафтогаз, не відповідають за прийняття показань лічильника, облік та нарахування обсягів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічного обслуговування газової мережі та обладнання. Це обов’язки облгазів.

“Тому для уточнення інформації рекомендуємо звернутися саме до оператора ГРМ”, – додали у Нафтогазі.

Де знайти електронні платіжки за доставку та розподіл газу - Нафтогаз

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