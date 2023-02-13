Нові смарт-лічильники газу почнуть виробляти та встановлювати споживачам замість старих вже у 2023 році.

Регіональна газова компанія (РГК) завершила сертифікацію «розумних» лічильників природного газу, розроблених спеціалістами R&D-підрозділу.

Як передає НСН, про це Укрінформу повідомили в пресслужбі РГК.

Як працюють смарт-лічильники

В компанії пояснили, що прилади обліку поєднують мембранний лічильник та вбудований у корпус смарт-модуль з модемом. Завдяки модему прилад в автоматичному режимі передаватиме до газорозподільної компанії дані про споживання газу.

«Зараз багато людей покинули свої домівки та не мають доступу до приладів обліку. Через це у них є складності з нарахуваннями. Смарт-лічильники усунуть ці проблеми. До того ж це просто зручно, навіть коли ви нікуди не виїжджали – вам не слід турбуватися про передавання показань на початку кожного місяця», розповів керівник напрямку «Розробки та дослідження» РГК Ярослав Хаврель.

В основі мембранного лічильника – комплектуючі італійського бренду Mesura. А смарт-модуль з модемом розроблені фахівцями РГК.

Коли почнуть виробляти нові лічильники газу

У РГК наголосили, що виробництво смарт-лічильників розпочнеться у другому кварталі 2023 року на потужностях українських метрологічних центрів RGC Metering. А перша партія – 16 тис. лічильників – буде виготовлена в цьому році.

«Нові лічильники будуть встановлюватися як в рамках інвестиційної програми газорозподільних компаній, так і призначатися для комерційного продажу. В рамках інвестпрограми новими лічильниками ми будемо безплатно замінювати старі прилади обліку, які не пройшли повірку. Нове встановлення – це зазвичай забудовники», сказав Хаврель.

Після запуску масового виробництва звичайні лічильники будуть замінюватися на «розумні», якщо відповідні кошти НКРЕКП передбачить в інвестпрограмах операторів газорозподільних мереж.

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