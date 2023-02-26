Україна відмовиться від імпорту газу – що це означає і чи вплине на тарифи

Вже в цьому році у Нафтогазі хочуть повністю відмовитися від імпорту газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах вторгнення рф.

Як передає НСН, про це в інтерв’ю Bloomberg розповів голова правління компанії Олексій Чернишов.

За словами Чернишова, Україна планує відмовитися від імпорту газу вже поточного, 2023, року. Якщо це вдасться, то це буде вперше з моменту здобуття нашою країною незалежності. Усі попередні майже 32 роки Україна змушена була купувати газ за кордоном: спочатку – безпосередньо у російського Газпрому, а згодом після 2014 року – той самий російський газ у західних партнерів із їхньою націнкою.

Таким чином Україні не потрібно буде шукати гроші для імпортних закупівель. Але тарифи на газ для побутових споживачів, скоріше за все, не стануть нижчими.

За оцінками того ж Нафтогазу, Україні не вистачає третини споживаного обсягу газу. Інші дві третини покриваються за рахунок внутрішнього видобутку. Таким чином, відмовитися від імпорту можна лише в тому випадку, якщо різко збільшити власний видобуток газу, що і має намір зробити Нафтогаз.

За оцінками МВФ, Україні доведеться 2023 року імпортувати близько 5 млрд кубометрів газу. Саме цей обсяг і має намір покрити Нафтогаз за рахунок підвищення обсягу внутрішнього видобутку. Для цього Нафтогазу доведеться збільшити власний видобуток на 8%, а приватним компаніям – на 16%.

Звичайно, це багато в чому залежатиме від ситуації на фронті, а також такий крок потребує значних інвестицій у розвідку та розробку нових родовищ газу.

Навіть якщо вітчизняним газодобувникам вдасться реалізувати такі амбітні плани, тарифи на газ для побутових споживачів, ймовірно, нижчими не стануть, оскільки вони й так у рази нижчі від ринкової вартості. Швидше за все, побутовим споживачам слід чекати на подальше підвищення вартості газу.

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