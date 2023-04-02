Які зобов’язання щодо курсу валют взяла Україна перед МВФ – стали відомі подробиці

Україна взяла зобов’язання перед МВФ щодо курсу валют. Крім того, Україна має узгодити податкове законодавство з нормами Європейського Союзу.

Про це йдеться в Меморандумі, який підписала Україна з МВФ, інформує НСН з посиланням на Zn.ua.

Українська влада в Меморандумі з МВФ зобов’язалася відійти від запроваджених з початку війни екстрених заходів в економіці і до кінця червня 2023 року підготувати стратегію переходу до гнучкого обмінного курсу.

«Щойно дозволять умови, ми маємо намір поступово перейти до більш гнучкого обмінного курсу, послабити валютний контроль і повернутися до системи таргетування інфляції», йдеться у Меморандумі.

У зв’язку з цим влада зобов’язується підготувати стратегію («структурний маяк» – кінець червня 2023 року), яка за консультацій з персоналом МВФ «допоможе встановити та оцінити передумови для такого кроку та вжити політичних заходів, необхідних для підтримки цього переходу».

Також українська влада в Меморандумі зобов’язалася не використовувати емісію гривні для фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

Крім того, Україна має узгодити податкове законодавство з нормами Європейського Союзу.

«Після початку повномасштабної війни ми вжили низку екстрених заходів для забезпечення цінової та зовнішньої стабільності, включаючи запровадження режиму фіксованого обмінного курсу та валютного контролю виключно з міркувань національної безпеки», йдеться в документі.

Оскільки війна триває і економіка адаптується до умов, що змінюються, найближча мета влади полягає в тому, «щоб продовжувати розумно захищати загальну макроекономічну та фінансову стабільність».

Нагадаємо, 31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму фінансування в розмірі 15,6 мільярда доларів для України. Це рекордний кредит для України.

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