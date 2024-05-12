Найдорожчий будинок у Києві на ОЛХ має три поверхи і знаходиться в історичному центрі столиці. Він станом на сьогодні займає верхню позицію серед оголошень на вказаному сайті і майже на 70 мільйонів гривень дорожчий, ніж будинок, який на другому місці за ціною.

Як виглядає найдорожчий будинок у Києві на ОЛХ і скільки коштує

Найдорожчий будинок у Києві з тих, що продаються на ОЛХ, коштує 316 353 600 грн або 8 000 000 доларів. Принаймні таку ціну виставили власники на сайті оголошень.

Це особняк і знаходиться він в історичному центрі Києва – у Печерському районі, на ділянці площею 0,10 га в зоні котеджної забудови.

Площа самого будинку: 1399,7 м².

Він має два поверхи, плюс цоколь і плюс мансарда.

На першому поверсі розташована вітальня площею 186 м² із зоною кухні-їдальні площею 102 м² та з виходом на терасу.

На другому поверсі три спальні з вбиральнями та з/вузлами, а ще кабінет.

На мансарді знаходяться 4 спальні з з/вузлами та ігрова кімната.

А що на цоколі? А тут басейн, зона відпочинку, фітнес зона, кухня, кімната для персоналу, техприміщення, 2 з/вузла і гараж на 2 автомобілі.

Власники стверджують, що будинок має авторський дизайн. Він укомплектований меблями та побутовою технікою.

В наявності кондиціювання, підігрів підлоги, система очищення води, супутникове ТБ, інтернет.

Ландшафтний дизайн прибудинкової території присутній.

Також заявляється, що будинок знаходиться у вигідному з точки зору транспортної доступності місці.

І, очевидно, єдиним недоліком цього розкішного будинку є його ціна.

Ще фото найдорожчого будинку у Києві

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