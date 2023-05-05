Українців попередили про відключення світла влітку – названо причини

У Центрі досліджень енергетики прогнозують відключення світла влітку – в Україні можливий відчутний дефіцит електроенергії, який може спостерігатися в липні та серпні.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає НСН.

Він зазначив, що під час паводка, коли «Укргідроенерго» великими гідростанціями мало змогу забезпечувати українців електрикою, атомні блоки не були виведені на ремонт.

«Судячи з того, що вони не на ремонті зараз, вони мають піти на ремонт влітку. А це означатиме, що літній пік, а це трапляється в липні й серпні обов’язково, практично немає чим покривати. Себто в нас буде відчутний дефіцит електроенергії, саме генерації», каже Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики зауважив, що покрити такий дефіцит можливо імпортом, але електроенергія в такому разі буде дорогою.

За його словами, якщо можливостей імпорту буде недостатньо, доведеться запускати енергоблоки, які працюють на газу. Це зі свого боку позначиться на можливості накопичувати газ для опалювального сезону.

В «Укренерго» також заявляли, що допускають дефіцит електроенергії влітку через масштабні ремонти пошкоджень, спричинених російськими обстрілами.

У компанії розраховують компенсувати дефіцит включенням у роботу всіх можливих потужностей, а також, за потреби, імпортом електроенергії.

Раніше ми писали, що, за словами Олександра Харченка, існує ймовірність нових масованих ракетних обстрілів з боку РФ, для цього Росія може накопичувати ракети все літо. Тому в Україні не виключають повторну загрозу блекауту.

Харченко зазначив, що РФ знищила 45% високовольтних мереж, до 60% обʼєктів теплової генерації України. Щоб це все відновити необхідні мільярди доларів.

Тому поки триває війна в Україні, зберігається загроза блекауту. На думку директору Центру досліджень енергетики, окупанти можуть накопичувати ракети і восени знову спробувати робити масовані обстріли.

За його словами, Україна, з одного боку, буде більше готова та розумітиме, що відбувається. Крім того, держава краще підготується – йдеться як про ППО, так і про фізичний захист.

Однак, він зауважив, що відновити міцність енергосистеми важким обладнанням до наступного сезону Україна, найімовірніше, не встигне.

Експерт пояснив, що в світі не вистачає необхідного важкого обладнання, щоб його прибула достатня кількість.

За словами Харченка, обладнання приїде, може, 20% від того, що необхідно Україні, максимум – це 30-40%. Це означає, що у нас буде менший запас міцності, але вже буде краща готовність.

Він не виключає можливого блекауту, дефіциту потужності та відключення світла. Харченко додав, що є сценарії, за яких, “може бути складно”.

Крім того, він закликав українців, які купили генератори та павербанки, – не продавати їх до перемоги на всяк випадок.

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