РФ може накопичувати ракети все літо – українцям радять не позбавлятися генераторів і павербанків

Існує ймовірність нових масованих ракетних обстрілів з боку РФ, для цього Росія може накопичувати ракети все літо. Тому в Україні не виключають повторну загрозу блекауту.

Як передає НСН, про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю “Обозревателю“.

За словами Харченка, РФ знищила 45% високовольтних мереж, до 60% обʼєктів теплової генерації України. Щоб це все відновити необхідні мільярди доларів. Тому поки триває війна в Україні, зберігається загроза блекауту. На думку директору Центру досліджень енергетики, окупанти можуть накопичувати ракети для обстрілів упродовж всього літа, щоб потім знову спробувати робити масовані обстріли.

“Моя гіпотеза така: росіяни будуть накопичувати ракети все літо, а потім спробують повторити такі самі атаки, як минулого року. Себто це буде наступного опалювального сезону, тобто жовтень і листопад”, каже Харченко.

За його словами, Україна, з одного боку, буде більше готова та розумітиме, що відбувається. Крім того, держава краще підготується – йдеться як про ППО, так і про фізичний захист.

Однак, він зауважив, що відновити міцність енергосистеми важким обладнанням до наступного сезону Україна, найімовірніше, не встигне. Експерт пояснив, що в світі не вистачає необхідного важкого обладнання, щоб його прибула достатня кількість.

За словами Харченка, обладнання приїде, може, 20% від того, що необхідно Україні, максимум – це 30-40%. Це означає, що у нас буде менший запас міцності, але вже буде краща готовність.

Він не виключає можливого блекауту, дефіциту потужності та відключення світла. Харченко додав, що є сценарії, за яких, “може бути складно”.

Крім того, він закликав українців, які купили генератори та павербанки, – не продавати їх до перемоги на всяк випадок.

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