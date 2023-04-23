Чи зможе росія накопичити ракети для масованих атак восени і взимку

Чи зможе росія накопичити ракети для нових масованих атак восени і взимку? На це питання відповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН із посиланням на Укрінформ.

До наступної осені Росія не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який у неї був до масованих ракетних обстрілів України Джерело – вважають у Повітряних силах України

Восени й взимку Росія випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені. Виробництво триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто, – сказав в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Він припустив, що ворог намагатиметься отримати якісь додаткові системи від інших країн.

Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні, – підкреслив речник

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