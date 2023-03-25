Росія почала активно застосовувати авіабомби, які летять 50 км – коментар Повітряних Сил

Росія почала активно застосовувати авіабомби, які здатні летіти 50 кілометрів. Цей факт прокоментували у Повітряних Силах України, передає НСН.



Зараз окупаційна армія рф може скидати свої плануючі авіабомби на відстані 50 і більше км, не доходячи до кордону України. Тож ЗСУ необхідні засоби, аби вражати літаки, які випускають ці бомби. Про це 25 березня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Це нові виклики й загрози для нас. Як бачимо, в цій війні все більше і більше з’являється новітнього озброєння, яке починає активно застосовуватись. Це і дрони-камікадзе, і багато іншого. Що таке авіаційні бомби, ми вже добре бачили і в Ізюмі, і в Маріуполі, — заявив він

За словами Ігната, росіяни застосовували бомби вільного падіння тоді, коли Україна не мала потужної протиповітряної оборони. А зараз загарбники змушені перейти на дальній радіус дії. Переробити «ФАБ-500» на керовану бомбу займає мінімум затрат для ворога. І це дешевше, ніж виготовляти в умовах санкцій дуже коштовні ракети.

Речник Повітряних сил додав, що ЗСУ теж використовують подібні бомби, але в української армії їх не так багато.

Як зазначили у Командуванні ПС ЗСУ раніще, для скидання керованих плануючих авіаційних бомб ворожі літаки не входять в зону ураження нашої ППО, на відміну від випадків, коли застосовуються навіть кориговані бомби типу КАБ-500Кр чи КАБ-1500. Тому загроза їх використання доволі значна, хоча й зона “пуску” значно менша не тільки у порівнянні із крилатими ракетами, такими як Х-101 чи “Калібр”, а й керованими ракетами такими як Х-59 та Х-22.

Зокрема дальність скидання плануючих авіаційних бомб на пряму залежить від параметрів польоту носія – швидкості та висоти. Чим вище й на більшій швидкості здійснює скидання літак, тим далі такі бомби будуть летіти. Якщо взяти задекларовані рашистами параметри для УПАБ-1500В, то дальність становить 40 км при висоті скидання у 14 км. Для “Гром-Э1”, яка має власний твердопаливний прискорювач, декларується 120 км при висоті 12 км та швидкості 12 км, що є дискусійним.

Водночас навіть дальність скидання у 80 км означає, що під загрозою такого удару можуть перебувати прикордонні райони та прифронтові райони, включно з такими містами, як Чернігів, Суми, Харків, Херсон та Запоріжжя. А ефективними засобами боротьби з ними є лише знищення самого носія.

Але ворогу чудово відомо про дальності дії ЗРК, які нараз є на озброєнні Повітряних Сил України. Враховуючи висоту польоту для скидання плануючих бомб на великі відстані він знаходиться у недосяжності армійських засобів ППО, які можливо розмістити ближче до лінії фронту. Зокрема максимальна висота ураження цілі з “Оса-АКМ” складає до 5 км. Водночас потужніші “об’єктові” ЗРК такі, як С-300 розташовуються вже глибше у тилу та не можуть дістати ціль через дальність, яка складає – 75 км (нагадаємо, що єдиною ракетою для С-300, яка є в Україні, про що добре відомо ворогу є 5В55 з таким параметром по дальності).

Ситуацію змінять очікувані Patriot та SAMP/T, бо американський ЗРК з ракетами PAC 2, може знищувати літаки противника, які знаходяться на великій висоті на дальності 150-160 км, а SAMP/T, офіційно, на дальностях понад 100 км. Але все впирається у кількість цих комплексів, яких не вистачить для прикриття всіх ділянок, особливо враховуючи потребу у цих ЗРК, як засобів протиракетної оборони від балістичних ракет.

Нагадаємо, в ніч проти 24 березня російські окупанти застосували плануючі бомби для ударів по Сумській області. Виявилося, що ворог використав так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня 2023 року.

Епізодичне використання ворогом керованих авіаційних бомб було помічено й раніше, зокрема було ідентифіковано застосування УПАБ-1500В вагою 1500 кг, гібрида ракети та бомби “Гром-Э1”, а також російського аналога JDAM-ER, щоправда, по Донецьку.

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