Ракети закінчуються: українців попередили про небезпеку застосування Росією авіабомб

Українців попередили про небезпеку застосування Росією авіабомб, передає НСН, посилаючись на декілька джерел.

Так, нещодавно армія Російської Федерації вперше використала проти України керовані бомби УПАБ-1500В. Їхня вага становить 1500 кг.

За інформацією Defense Express, вперше окупанти застосували цю «нову та досить небезпечну зброю» кілька тижнів тому на одному з об’єктів Чернігівської області. На одному з уламків було відповідне маркування.

Небезпека цієї бомби полягає в тому, що УПАБ-1500В – бомба, яка планує, вона оснащена інерційною та супутниковою системою навігації, а її бойова частина становить 1010 кг.

При цьому наголошується, що використання цих бомб росіянами – поодинокі випадки, тому що для забезпечення високої дальності польоту необхідно піднятися на значну висоту, через що ціль простіше виявити та збити.

А у Повітряних силах попередили про небезпечність баражуючих авіабомб.

Баражуючі авіабомби, які випускає російська армія по території України, здатні залітати на десятки кілометрів. Для боротьби з ними наша держава потребує сучасних багатофункціональних літаків.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що росіяни з весни минулого року запускають ракети по Україні дистанційно, але ракети закінчуються, і через обмежену кількість таких боєприпасів можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби.

“Плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів”, – зазначив Ігнат

За словами речника ПС ЗСУ, наразі нашій країні необхідні винищувачі F-16, які б дали змогу українській армії перехоплювати керовані авіаційні бомби та “відганяти” літаки, які роблять запуски. Також знищувати вказані боєприпаси здатні комплекси ППО Patriot та SAMP-T, однак для захисту України їх треба багато.

Висока небезпека застосування нових бомб полягає в тому, що вони належать до плануючих, оснащені системою навігації і мають бойову частину вагою 1010 кг, призначену для ураження високозахищених об’єктів.

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