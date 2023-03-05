У ЗСУ пояснили, чим небезпечні баражуючі авіабомби та чи можна їх знищити

Баражуючі авіабомби можуть залітати на десятки кілометрів, а для їхнього перехоплення потрібні сучасні багатофункціональні літаки.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає НСН.

«Вони (російські військові – ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів», зазначив він.

Ігнат додав, що Україна потребує сучасних винищувачів, зокрема F-16, щоб перехоплювати керовані авіаційні бомби, а також «відганяти» літаки, які роблять запуски.

Речник додав, що баражуючі бомби також можуть знищувати комплекси ППО Patriot та SAMP-T, проте таких установок потрібно велика кількість, щоб захистити Україну.

Ще новини України:

Встановити додаток