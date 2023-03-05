У ЗСУ пояснили, чим небезпечні баражуючі авіабомби та чи можна їх знищити

Баражуючі авіабомби можуть залітати на десятки кілометрів, а для їхнього перехоплення потрібні сучасні багатофункціональні літаки.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає НСН.
«Вони (російські військові – ред.) запускають ракети дистанційно, як вони це роблять з весни минулого року, а можуть застосовувати кориговані авіаційні бомби. Ракетне озброєння теж не безмежне у ворога. Тому плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила, можуть залітати на десятки кілометрів», зазначив він.
Ігнат додав, що Україна потребує сучасних винищувачів, зокрема F-16, щоб перехоплювати керовані авіаційні бомби, а також «відганяти» літаки, які роблять запуски.
Речник додав, що баражуючі бомби також можуть знищувати комплекси ППО Patriot та SAMP-T, проте таких установок потрібно велика кількість, щоб захистити Україну.
Ще новини України:
- Коли економіка росії втратить змогу забезпечувати війну в Україні – що кажуть у розвідці
- Зеленський пояснив, як після війни Україна співіснуватиме з Росією