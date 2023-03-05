Коли економіка росії втратить змогу забезпечувати війну в Україні – що кажуть у розвідці

У розвідці розповіли, коли економіка росії втратить змогу забезпечувати війну в Україні.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов припускає, що у росії закінчаться «військові інструменти» для досягнення своїх цілей у війні в Україні до кінця цієї весни.

Про це він сказав в інтерв’ю USA TODAY, передає НСН з посиланням на Громадське.

«росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка нездатна покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування», зазначив Буданов.

Він уточнив, що якщо окупанти не досягнуть цієї весни своїх цілей, у росії закінчаться «військові інструменти».

Буданов передбачив, що Україна і росія ведуть «вирішальну битву цієї весни, і ця битва буде останньою до закінчення цієї війни». Жодних конкретних доказів на підтвердження своїх тверджень він не надав, уточнило ЗМІ.

Як вказує видання, прогноз Буданова узгоджується з консенсусною точкою зору незалежних військових аналітиків про те, що росії наразі не вистачає боєприпасів, військового постачання.

Також, за словами експертів, росії бракує достатньої кількості кваліфікованих, організованих і вмотивованих солдатів, щоб досягти значного прогресу на сході України.

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