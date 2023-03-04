Зеленський пояснив, як після війни Україна співіснуватиме з Росією

Про те, як Україна співіснуватиме з Росією після війни і в чому полягатиме післявоєнний захист нашої країни, розповів Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський разом із Президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою провели зустріч зі студентською спільнотою закладів вищої освіти Львівщини, пише НСН з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Відповідаючи на запитання, як Україні жити далі поруч із таким агресивним сусідом, як Росія, Глава держави зазначив, що цивілізаційний і безпековий захист нашої країни забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО.

«Крім того, ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб’єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України», заявив Володимир Зеленський.

На зустрічі, що відбулася у Львівському національному університеті імені І. Франка, були присутні студенти Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львівського національного університету природокористування.

Глава держави зазначив, що йому завжди приємно спілкуватися зі студентами, адже Україна своєю незалежністю багато в чому завдячує саме студентству.

Спілкуючись із молоддю, Володимир Зеленський зауважив, що початок повномасштабної війни 24 лютого 2022 року став переломним моментом для країни й для нього особисто.

«Це була внутрішня позиція – захищати державу, хоч би якою була ціна. Стояти до кінця й перемогти», наголосив він.

На переконання Президента, саме в той страшний день українці стали єдиною, сильною нацією.

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