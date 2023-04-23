Військові рф отримали нову партію «шахедів» – ЗСУ (відео)

Військові рф отримали нову партію «шахедів». Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК “Південь” в ефірі телемарафону, передає НСН. Інформацію підтверджують і в Повітряних силах України.

Такі висновки в ЗСУ зробили, проаналізувавши збиті останніми днями ворожі дрони

За маркуванням ми побачили, що це чергова партія. Ми бачимо навіть по застосуванню, що майже щоночі відбувається пуск цих баражуючих снарядів по містах України, – заявила Наталя Гуменюк

Нагадаємо, останнім часом майже щоночі росіяни атакують Україну дронами типу Shahed-131/136. Це може свідчити про те, що Кремль отримав нову партію безпілотників від Ірану. Про це 22 квітня в ефірі телеканалу FREEДOM заявив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Він зазначив, що Головне управління розвідки Міноборони України володіє інформацією про кількість дронів у РФ, також дані надають міжнародні партнери.

Росія і сама є виробником дронів, наприклад, “Ланцет”. Так, у них менше потужності, але все-таки це теж безпілотники, які РФ може виробляти сама і все частіше застосовує їх безпосередньо на передній лінії, — сказав Ігнат

Спікер висловив думку, що частим застосуванням дронів Shahed Росія має на меті виснажувати систему української ППО.

Ми про це, в принципі, завжди говорили, що одне з головних завдань — виснаження. Ми бачимо, що близько 80% цих дронів не доходять до своїх цілей. Безумовно, ми витрачаємо запаси ракет, які утримують наше небо чистим від російської авіації, як це було на початку війни. Цього допускати в жодному разі не можна, тому ракети для нас зараз — неоціненні, — заявив він

Юрій Ігнат нагадав, оскільки сучасні літаки Україна ще не отримала, тривають переговори, системи протиповітряної оборони є пріоритетним завданням.

Прийшли вже Patriot, які поставлені на бойове чергування. Не будемо виразно говорити, на якому напрямку, в якій кількості, але факт є. ППО посилюватиметься не тільки Patriot, а й SAMP/T. Додаткові дві батареї NASAMS очікуємо від Норвегії, — розповів він

Військові рф отримали нову партію «шахедів»: відео

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