Скільки ракет одночасно може випустити росія по Україні – Юрій Ігнат

У Повітряних силах припустили, скільки ракет одночасно може випустити Росія при масованій атаці. Там наголосили, що ворог використовує для атак ракети морського, повітряного, наземного базування

Все залежить від того, скільки буде в готовності саме носіїв. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Про це повідомляє НСН з посиланням на 24 Канал.

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“Росіяни використовують для атак України ракети морського, повітряного, наземного базування. Повітряне базування це літаки Ту-95, Ту-160. Вони можуть злетіти в достатній кількості”, – сказав Ігнат

За його словами, як правило росіяни можуть випускати 50 – 70 ракет при масованих великих ударах.

Скільки ракет одночасно може випустити росія по Україні

“Один літак (Ту-95) може нести 8 ракет. Однак зазвичай вони несуть менше, беруть половину. Але беруть більшу кількість літаків, що ми спостерігали”, – зазначив Ігнат

Речник зауважив, що ворог при атаці застосовує одну четверту “Калібрів”, а три четвертих – це ракети повітряного базування при масованих ударах.

“Далі беруть ракети С-300, можливо балістичні ракети. Відповідно до того скільки вони застосують носіїв і скільки їм ракет буде не шкода викинути. Тому що вони викинули величезну кількість, стратегічний запас по нашій енергетичній інфраструктурі і не досягли бажаного результату”, – пояснює Ігнат

Також Ігнат додав, що зараз у Росії вже дістають старі радянські проєкти ракет, таких як Х-50, які хочуть відновлювати.

“Можливо, це здешевить виробництво, а можливо просто є певний матеріал, з якого вони будуть його виготовляти”, – підсумував Ігнат.

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