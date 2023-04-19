Російська армія призупинила масовані ракетні атаки по Україні – у ЗСУ назвали причину

Російська армія призупинила масовані ракетні атаки по території України. У Повітряних силах ЗСУ пояснили причину

Окупанти призупинили масовані аркетні атаки, тому що використали фактично весь запас ракет.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

Чому російська армія призупинила масовані ракетні атаки по Україні

За його словами, окупаційна армія розосередила свої літаки з аеродрому в Енгельсі після вибухів, які там відбулися.

“Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі – це весь стратегічний потенціал, весь фактично запас. Нагадаю, приблизно 750 крилатих ракет було знищено, плюс рахуємо ті, що влучили. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі”, – розповів він.

Наразі росіяни перейшли на більш бюджетний варіант для атак: ворог почав застосовувати керовані авіабомби. Ігнат зауважив, що тепер РФ змушена діставати все наявне озброєння, зокрема старі боєприпаси.

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