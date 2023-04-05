Скільки літаків-винищувачів вже має Україна – відповідь Повітряних сил

Скільки літаків-винищувачів вже має Україна станом на початок квітня 2023 року, розповіли у Повітряних силах, передає НСН, посилаючись на ТСН.

Повітряні сили ЗСУ наразі мають п’ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він назвав передавання Україні МІГ-29 від Польщі “історичним кроком”.

“Це перший, історичний крок – передавання Україні таких видів озброєння, як винищувачі. Ми маємо три бригади таких літаків сьогодні. Маємо п’ять бригад винищувачів: дві бригади СУ-27 та три – МІГ-29. Це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які морально й фізично застарілі. І не лише наші, але і ті, які нам передають наші партнери”, – сказав Ігнат

За його словами, перший крок до передавання такого типу озброєння – це знак для інших країн.

“Це знак для інших, що треба робити другий крок й третій крок. Що передбачають наступні кроки? Передавання сучасних передових авіаційних платформ – літаків, здатних виконати завдання, які ми сьогодні перед собою ставимо”, – наголосив речник

Чому ЗСУ потрібні F-16

В ефірі загальнонаціонального телемарафону Ігнат додав, що ЗСУ потребують багатоцільових літаків F-16. Ці літаки є ровесниками МіГ-29, але пройшли кілька етапів глибокої модернізації.

“Це включає в себе заміну основного обладнання: це бортова РЛС, яка бачить далеко, і плюс до цього широкий спектр озброєння – крилаті ракети, керовані авіаційні ракети, здатні вражати повітряні, наземні, надводні цілі – все є у літака F-16. Саме тому нам потрібен такий багатоцільовий літак. МіГ-29, який нам передають партнери, не має цього”, – сказав речник Повітряних сил

Авіація РФ переважає українську у 5-6 разів

Також Ігнат визнав, що чисельність російської авіації в 5-6 разів більша від української.

“Росія переважає нас в 5-6 разів. Це лише те угруповання, яке сьогодні розташоване на тих 40 летовищах довкола України, в окупованому Криму. Крім того, технологічно вони вищі в кілька разів. Вони провели глибоку модернізацію літака Су-27, сьогодні це Су-30, а також є версія Су-35, є винищувач-бомбардувальник Су-34, і те, що вони застосовують з тих літаків – це нова загроза”, – зазначив він

Ще новини України: Росія почала активно застосовувати авіабомби, які летять 50 км – коментар Повітряних Сил