Росія використовує плануючі бомби. У Повітряних силах розповіли про нову небезпеку

Росія почала використовувати плануючі бомби, скидаючи їх щоденно з літаків по декілька десятків по всій лінії фронту.

Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, керовані бомби вражають цілі на відстані до 70 км.

Російські окупанти скидають їх із літаків Су-35 та Су-34, які не входять до зони ураження української ППО.

“Ніякого затишшя немає. Авіація ворога, на жаль, працює і вчора не раз говорили в новинах, що почали застосовувати бомби плануючі, які можуть летіти десятки кілометрів, до 70 км приблизна відстань. Противник застосовує 10-15 до 20 бомб за день по всій лінії розмежування з літаків Су-35, Су-34, що не входять в зону ураження нашої ППО, і це є для нас нова така загроза, на яку треба оперативно реагувати”, розповів Ігнат.

За його словами, реагувати наразі Україна не має чим.

“Тому що щоб ті літаки відігнати якомога далі від наших кордонів нам потрібні далекобійні системи і засоби ППО такі як Patriot і безумовно хочеться нам винищувачів, які можуть застосовувати ракети класу повітря-повітря на великих відстанях”, додав він.

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