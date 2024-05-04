Окупанти не можуть вдало наступати на Запоріжжі, бо багато п’ють – ЦНС

Окупанти не можуть вдало наступати на Запоріжжі. У Центрі національного спротиву назвали причину.

Про це інформують Новини України – НСН.

Росіяни на Запорізькому напрямку багато п’ють і влаштовують бійки.

За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається деморалізація особового складу російсько-окупаційних військ. В рядах армії РФ спостерігається деморалізація.

Вподовж минулого місяця в рядах російської армії дещо знизилися показники наступальних спроможностей. Це зумовлено важкими втратами на фронті, а також супутніми проблемами в рядах російсько-окупаційної армії.

За інформацією Центру спротиву, поблизу населеного пункту Токмак представники окупаційної армії, зокрема кавказької зовнішності, масово вживають алкогольні напої та перебувають під дією наркотичних речовин. У зв’язку з цим, на даному напрямку почастішали випадки залишення ворогом бойових позицій та бійок між підрозділами. Зазначається, що командири окупаційних військ, особливо тактичної ланки, не можуть повноцінно виконувати свої обов’язки та контролювати особовий склад, оскільки офіцери в основному є мобілізованими.

Центр національного спротиву в черговий раз звертається до громадян на ТОТ продовжувати допомагати Силам оборони України, а саме передавати будь-яку інформацію про дії противника та позиції у яких він перебуває. Кожен з вас може значно ускладнити діяльність окупантів на нашій землі. Зробити це можна в односторонньому порядку через визначені канали зв’язку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Мотопробіг не вдався: росіяни спробували наступати на Запоріжжі на «байках», але щось пішло не так (відео)