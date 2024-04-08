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8 квітня на фронті: ЗСУ відбили 76 атак – ворог активізувався на Запоріжжі, тисне на Донеччині

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8 квітня на фронті: ЗСУ відбили 76 атак – ворог активізувався на Запоріжжі, тисне на Донеччині

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сімдесят п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 8 квітня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів та нічну повітряну атаку.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – рф.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

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8 квітня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом, російські окупанти завдали 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Грем’яч Чернігівської області; Харків та Берестове Харківської області; Часів Яр, Диліївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Нетайлове, Первомайське, Новоселівка Перша, Очеретине, Яснобродівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

8 квітня на фронті: ЗСУ відбили 76 атак – ворог активізувався на Запоріжжі, тисне на Донеччині

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
  • На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки російських окупантів в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.
  • На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де російські загарбники, за підтримки авіації, 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
  • На Оріхівському напрямку російські окупанти 5 разів атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, противник здійснив 8 безуспішних атак на позиції українських військ.

Успіхи ЗСУ

8 квітня на фронті: ЗСУ відбили 76 атак – ворог активізувався на Запоріжжі, тисне на Донеччині

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 890 російських загарбників, 13 танків, 24 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 40 дронів оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 39 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 448400 (+890) осіб,
  • танків ‒ 7087 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13575 (+24) од,
  • артилерійських систем – 11356 (+40) од,
  • РСЗВ – 1039 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 751 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня– 8996 (+40),
  • крилаті ракети ‒ 2065 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 15110 (+39) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1867 (+3)

Дані уточнюються.

8 квітня на фронті: ЗСУ відбили 76 атак – ворог активізувався на Запоріжжі, тисне на Донеччині

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