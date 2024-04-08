8 квітня на фронті: ЗСУ відбили 76 атак – ворог активізувався на Запоріжжі, тисне на Донеччині

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сімдесят п’яту добу. Розповідаємо про ситуацію 8 квітня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів та нічну повітряну атаку.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 8 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, районів Курськ, Єйськ – рф.

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.

8 квітня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом, російські окупанти завдали 7 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Грем’яч Чернігівської області; Харків та Берестове Харківської області; Часів Яр, Диліївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Нетайлове, Первомайське, Новоселівка Перша, Очеретине, Яснобродівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки російських окупантів в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, де російські загарбники, за підтримки авіації, 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти 5 разів атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, противник здійснив 8 безуспішних атак на позиції українських військ.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління, 5 зенітно-ракетних комплексах, 1 вежі зв’язку та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки російських окупантів.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 890 російських загарбників, 13 танків, 24 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 40 дронів оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 39 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 448400 (+890) осіб,

танків ‒ 7087 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 13575 (+24) од,

артилерійських систем – 11356 (+40) од,

РСЗВ – 1039 (+3) од,

засоби ППО ‒ 751 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 8996 (+40),

крилаті ракети ‒ 2065 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 15110 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 1867 (+3)

Дані уточнюються.

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