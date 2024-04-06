Окупанти здійснили 16 марних атак позицій ЗСУ – ситуація на фронті 6 квітня

Протягом минулої доби, 5 квітня, на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. ЗСУ відбили атаки окупантів на низці напрямків і завдали ударів по ворожих об’єктах. Яка ситуація на фронті 6 квітня

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає НСН.

На Херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти здійснили 16 марних атак позицій українських військ.

Генштаб також розповів, яка ситуація на фронті 6 квітня за різними напрямками:

Волинський та Поліський: оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

Куп’янський: ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський: українські військові відбили 3 атаки в районі населеного пункту Терни Донецької області, де росіяни намагалися прорвати оборону українських військ.

Бахмутський: Сили оборони відбили понад 16 атак у районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Новий, Спірне, Іванівське Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення.

Авдіївський: українські захисники відбили 22 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Невельське, Первомайське, Яснобродівка, Семенівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

Новопавлівський: Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Георгіївка, Костянтинівка Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, 20 разів намагалися прорвати оборону.

Оріхівський: росіяни, за підтримки авіації, здійснили 1 невдалу спробу атакувати позиції українських військ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Окупанти здійснили 16 марних атак позицій ЗСУ – ситуація на фронті 6 квітня

Про удари по окупантах

ЗСУ активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Так, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 2 засоби протиповітряної оборони, 5 артилерійських засобів, 1 пункт управління, 1 пункт управління БпЛА, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки та 1 інший важливий об’єкт ворога, розповіли в Генштабі.

Обстріли України

Протягом минулої доби росіяни завдали 14 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснили 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 32 безпілотники типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 28 ударних дронів. Під ранок ворог запустив крилаті ракети різних типів.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти:

на Чернігівщині: Костобобрів;

на Сумщині: Олександрівка, Попівка, Краснопілля, Новодмитрівка, Свеса, Покровка, Середина-Буда;

на Харківщині: Кругле, Берестове, Куп’янськ;

на Донеччині: Терни, Часів Яр, Залізне, Нью-Йорк, Північне, Бердичі, Уманське, Первомайське, Нетайлове, Новобахмутівка, Очеретине, Яснобродівка, Калинове, Красногорівка, Урожайне, Водяне, Вугледар, Костянтинівка, Новомихайлівка, Катеринівка;

на Запоріжжі: Роботине.

Під артилерійським вогнем були близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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