5 квітня на фронті: дуже тиснуть під Бахмутом, втратили 205 одиниць техніки

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сімдесят другу добу. Розповідаємо про ситуацію 5 квітня на фронті, втрати окупантів, успіхи ЗСУ і нічну повітряну атаку.
Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні Сили.
Нічна повітряна атака сьогодні
У Повітряних силах повідомляють, що вночі 5 квітня 2024 року противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область – рф.), а також 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 «шахедів» у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
5 квітня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.
Загалом, російські окупанти завдали 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Волфине Сумської області; Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
- На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військ.
- На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 30 атак в районах населених пунктів: Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.
- На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 2 атаки в районах населених пунктів: Первомайське та Невельське Донецької області, де російські окупанти намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів: Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону українських військ.
- На Оріхівському напрямку протягом минулої доби російські окупанти, за підтримки авіації, здійснили 4 безуспішні спроби атакувати позиції українських військ в районах населених пунктів: Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
- На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські окупанти здійснили 5 безуспішних атак позицій українських військ.
Успіхи ЗСУ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох артилерійських системах, радіолокаційній станції, станції радіо-електронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони російських окупантів.
Минулої доби загальні втрати ворога склали: 860 російських загарбників, 15 танків, 73 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 61 автомобіль та 4 одиниці спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 445900 (+860) осіб,
- танків ‒ 7033 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13459 (+73) од,
- артилерійських систем – 11221 (+50) од,
- РСЗВ – 1029 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 747 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2059 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14922 (+61) од,
- спеціальна техніка ‒ 1849 (+4)
Дані уточнюються.
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