Знищили 710 окупантів і 96 одиниць техніки: ситуація 3 квітня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сімдесяту добу. Розповідаємо про ситуацію 3 квітня на фронті, втрати окупантів, успіхи ЗСУ і нічну повітряну атаку.

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака 3 сьогодні

Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

«Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.

3 квітня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Загалом, російські окупанти завдали 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Волфине, Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля Сумської області; Синьківка, Липці Харківської області; Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області; Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції Сили оборони України в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники 8 разів атакували позиції українських військ на цьому напрямку.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 710 російських загарбників, 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 30 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,

танків ‒ 7009 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,

артилерійських систем – 11142 (+30) од,

РСЗВ – 1025 (+2) од,

засоби ППО ‒ 745 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),

крилаті ракети ‒ 2059 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,

спеціальна техніка ‒ 1838 (+6)

Дані уточнюються.

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