Знищили 710 окупантів і 96 одиниць техніки: ситуація 3 квітня на фронті

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сімдесяту добу. Розповідаємо про ситуацію 3 квітня на фронті, втрати окупантів, успіхи ЗСУ і нічну повітряну атаку.
Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.
Нічна повітряна атака 3 сьогодні
Вночі 3 квітня 2024 року ворог ударив по Донеччині трьома зенітними керованими ракетами С-300, а також застосував 4 БпЛА «Shahed-136/131» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.
«Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.
3 квітня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень.
Загалом, російські окупанти завдали 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснили 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Волфине, Олександрівка, Новоселиця, Краснопілля Сумської області; Синьківка, Липці Харківської області; Білогорівка, Верхньокам’янське Луганської області; Терни, Ямполівка, Григорівка, Ступочки, Бердичі, Курдюмівка, Новобахмутівка, Семенівка, Карлівка, Красногорівка, Олександропіль, Водяне, Вугледар Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
- На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 1 атаку в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.
- На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.
- На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції Сили оборони України в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
- На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники 8 разів атакували позиції українських військ на цьому напрямку.
Успіхи ЗСУ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.
Минулої доби загальні втрати ворога склали 710 російських загарбників, 11 танків, 18 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 30 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 444370 (+710) осіб,
- танків ‒ 7009 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18) од,
- артилерійських систем – 11142 (+30) од,
- РСЗВ – 1025 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 745 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),
- крилаті ракети ‒ 2059 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 1838 (+6)
Дані уточнюються.
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