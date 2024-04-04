4 квітня на фронті: на Запоріжжі ворог затих, де найбільше атакує

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сімдесят першу добу. Розповідаємо про ситуацію 4 квітня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.
Дані НСН надає, посилаючись на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.Посилили наступ на одному з напрямків: що відбувається 2 квітня на фронті
Нічна повітряна атака сьогодні
Вночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу «Shahed» з Курської області (рф). Усього зафіксовано пуски 20 «шахедів».
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників.
4 квітня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Самотоївка Сумської області; Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Андріївка, Нью-Йорк, Стара Миколаївка, Торецьк, Дружба, Керамік, Новокалинове, Очеретине, Уманське, Карлівка, Семенівка, Новоселівка Перша, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
- На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.
- На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.
- На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
- На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, на цьому напрямку, ворог здійснив 7 безуспішних на атак позицій українських військ.
Успіхи ЗСУ
Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній артилерійській системі, одній радіолокаційній станції, одній станції радіо-електронної боротьби, одному пункту управління безпілотників та одному іншому важливому об’єкту противника.
Минулої доби загальні втрати ворога склали: 670 російських загарбників, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 1 реактивна система залпового вогню, 1засіб протиповітряної оборони, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 48 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 445040 (+670) осіб,
- танків ‒ 7018 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13386 (+18) од,
- артилерійських систем – 11171 (+29) од,
- РСЗВ – 1026 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 746 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2059 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14861 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 1845 (+7)
Дані уточнюються.
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