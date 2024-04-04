4 квітня на фронті: на Запоріжжі ворог затих, де найбільше атакує

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот сімдесят першу добу. Розповідаємо про ситуацію 4 квітня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані НСН надає, посилаючись на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.Посилили наступ на одному з напрямків: що відбувається 2 квітня на фронті

Нічна повітряна атака сьогодні

Вночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу «Shahed» з Курської області (рф). Усього зафіксовано пуски 20 «шахедів».

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних безпілотників.

4 квітня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Самотоївка Сумської області; Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова Харківської області; Стельмахівка Луганської області; Часів Яр, Андріївка, Нью-Йорк, Стара Миколаївка, Торецьк, Дружба, Керамік, Новокалинове, Очеретине, Уманське, Карлівка, Семенівка, Новоселівка Перша, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах Білогорівки Луганської області; Спірного, Андріївки, південнно-східніше Виїмки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 15 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Урожайне, південно-східніше Водяного де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, на цьому напрямку, ворог здійснив 7 безуспішних на атак позицій українських військ.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одній артилерійській системі, одній радіолокаційній станції, одній станції радіо-електронної боротьби, одному пункту управління безпілотників та одному іншому важливому об’єкту противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 670 російських загарбників, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 1 реактивна система залпового вогню, 1засіб протиповітряної оборони, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 48 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 445040 (+670) осіб,

танків ‒ 7018 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13386 (+18) од,

артилерійських систем – 11171 (+29) од,

РСЗВ – 1026 (+1) од,

засоби ППО ‒ 746 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8817 (+21),

крилаті ракети ‒ 2059 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14861 (+48) од,

спеціальна техніка ‒ 1845 (+7)

Дані уточнюються.

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