У Повітряних силах назвали ймовірні цілі масованих атак з боку Росії

Росія, попри те, що зима закінчилася, може і надалі обстрілювати Україну. У Повітряних силах ЗСУ назвали ймовірні цілі масованих атак з боку агресора.

Цілями ворога можуть бути урядові будівлі та інфраструктурні об’єкти, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю 24 каналу, передає НСН.

Він зазначив, що для росіян пріоритетними цілями залишаються так звані “центри прийняття рішень”, тобто урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони.

“Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам’ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки”, заявив Ігнат.

Речник додав, що ворог також атакує об’єкти критичної інфраструктури, аби завдати шкоди мирному населенню.

“Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор”, підкреслив він.

Зверніть увагу, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що, українські військові зафіксували нетипову для ворога активність у Чорному морі. Росія вивела 20 своїх кораблів, серед яких є ракетоносії та багато допоміжного флоту.

“Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені для запуску”, сказала вона.

На питання про те, чи пов’язана активність ворога з недавнім інцидентом зі збиттям американського дрона Гуменюк відповіла, що Росія намагається максимально продемонструвати свою присутність у Чорному морі.

“Вони намагаються розосереджуватися, максимально покриваючи театр морських дій в Чорному морі і намагаючись приховувати свої дії від нас”, додала речниця.

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