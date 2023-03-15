У Пентагоні попередили українців про загострення на фронті навесні та влітку – наближаються важкі бої.

На Україну чекає важка боротьба з окупантами РФ навесні та влітку 2023-го. У Пентагоні обіцяють допомогти Києву вирішити проблему боєприпасів. Про це заявив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу, передає НСН з посиланням на ТСН.

За його словами, США тісно співпрацюють із союзниками, щоб забезпечити військові потреби України.

Рейдер зазначив, що Вашингтон працюватиме над тим, щоб доставити якнайшвидше всі необхідні боєприпаси до передових частин України.

“Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до… весни і літа… Ми продовжуємо робити все можливе, щоб забезпечити потреби України і у боєприпасах, і у протиповітряній обороні, броні… Ви чули, як міністр Остін та інші кажуть, що ми прагнемо того, щоб переконатися, що у них (українців. – Ред.) є все необхідне для успіху”, сказав він.

Генерал додав, що засідання у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться сьогодні, 15 березня, буде присвячено нагальним потребам, зокрема, боєприпасам.

Ще новини України:

Встановити додаток