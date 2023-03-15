Чому в Україні почастішали повітряні тривоги – експерт назвав 3 причини

Останнім часом в Україні частіше лунають сигнали повітряної тривоги. За словами військового експерта Олександра Мусієнка, на це є три причини

Про це Мусієнко розповів в етері телемарафону, повідомляє НСН

Першою причиною, на думку експерта, є психологічний фактор. Росіяни думають, що постійними тривогами тримають українців в напруженні та порушують їхній звичний спосіб життя.

Друге – це спроби РФ вести розвідку з метою виявлення радарів, які використовуються українськими засобами ППО.

І третім фактором збільшення кількості тривог, як відмічає Мусієнко, є необхідність показувати Кремлю хорошу статистику завданих Україні збитків.

Чому в Україні почастішали повітряні тривоги

“Ось ці злети МіГів та іншої авіації використовуються для статистики російського командування, яке потім звітує перед російським диктатором Володимиром Путіним і перед Кремлем. Вони ж не кажуть, що літак злетів, вони кажуть, що випустили ракету. Вони випустили фальш-ціль – імпульс за допомогою засобів радіоелектронної боротьби – і це подали як руйнування Україні”, – додає експерт.

Водночас, за словами аналітика, небезпека ракетних ударів РФ все ж існує.

Остання масована ракетна атака РФ на Україну сталася 9 березня. Тоді ворог випустив 81 ракету різного базування та 8 ударних безпілотників Shahed-136/131.

За даними української розвідки, Росія протягом місяця збирала запас ракет для цього удару, оскільки відчуває дефіцит ракетного озброєння. Зокрема, у РФ залишилося близько 7% крилатих ракет Калібр.

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