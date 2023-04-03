Пекельні вихідні на Запоріжжі: ворог завдав 133 удари, в ОВА показали наслідки

Окупанти нещадно б’ють по населеним пунктам на Запоріжжі, руйнуючи інфраструктуру та житлові будинки мешканців області. Тільки за вихідні 1 та 2 квітня російські терористи завдали 133 удари по населених пунктах Запорізького регіону. В ОВА показали наслідки ворожих атак, передає НСН.

Впродовж вихідних від обстрілів окупантів постраждало близько 20 населених пунктів області – переважно на гуляйпільському та оріхівському напрямках. Також під ворожим вогнем опинились селища Василівського району.

Зруйновані житлові будинки, господарські будівлі та споруди – в них побиті стіни, дахи, двері та вікна. Пошкоджені гаражні приміщення, паркани та прибудинкові території. Декілька домоволодінь зруйновані вщент.

Наслідки ворожих атак на Запоріжжі: фото

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