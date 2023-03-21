Ворог зазнає величезних втрат, на Запоріжжі поранених везуть вантажівками – ситуація на фронті 21 березня

Якою є ситуація на фронті 21 березня і які втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ. Повномасштабна війна в Україні триває вже триста дев’яносто першу добу.

Загальна ситуація на фронті 21 березня

Протягом доби противник завдав 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Один з них – по місту Слов’янськ. Втрат серед жителів немає. Інший ракетний удар прийшовся на Краматорськ, по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні авто. Серед цивільного населення втрат, на щастя, немає. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 120 атак окупантів на зазначених напрямках.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території республіки білорусь, проте, без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 26 населених пунктів. Серед них – Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка, Попівка, Студенок та Тур’я Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка на Чернігівщині, а також Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Постраждали, зокрема, райони Куп’янська, Крохмального та Берестового Харківської області; Невського, Піщаного, Білогорівки та Діброви на Луганщині, а також Спірного, Торська та Новоселівки Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії міста Бахмут. В той же час, наші воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Північне. Обстріляні Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка, Нью Йорк, Оріхово-Василівка, Привілля та Часів Яр Донецької області. Загалом, від вогню окупантів постраждало 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник безуспішно намашався наступати в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 17 населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка та Тоненьке Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Інтенсивно обстрілює, зокрема, Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів і Чарівне Запорізької області; Времівку, Новопіль і Первомайське – Донецької, а також Дудчани, Козацьке, Благовіщенське, Дніпровське, Білозерку, Берегове, Червоний Маяк та Янтарне Херсонської області. Загальна кількість обстріляних населених пунктів складає 41.

Ситуація на фронті 21 березня: успіхи ЗСУ

Продовжуючи зазнавати величезних втрат, російські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення. Так, в населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один із таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії рф. Також, в населеному пункті Високе Запорізької області, окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди, протягом 19 березня, було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував 4 медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.

Загалом, минулої доби наші захисники ліквідували 960 російських загарбників, знищили 15 танків, 10 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 7 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 12 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3552 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10) од,

артилерійських систем – 2586 (+9) од,

РСЗВ – 507 (+0) од,

засоби ППО ‒ 270 (+0) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 290 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,

спеціальна техніка ‒ 266 (+1).

Дані уточнюються.

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