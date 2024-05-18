Яка буде пенсія, якщо зарплата мінімальна: названо точну суму

Яка буде пенсія, якщо зарплата мінімальна? Розраховано точну суму. Розповідаємо про це нижче.

Розмір майбутньої пенсії залежить від розміру сплачених протягом трудового стажу соціальних внесків, а також від кількості самого стажу та середньої зарплати по Україні за три роки перед виходом на пенсію.

Таким чином, можна порахувати розмір пенсії, на яку можуть розраховувати українці, які отримують мінімальну заробітну плату.

Яка буде пенсія, якщо зарплата мінімальна

З 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 8000 гривень.

Згідно з останніми даними Пенсійного фонду України, середній розмір зарплати в Україні, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, становить 16 836 гривень. Розмір середньої заробітної плати в Україні за останні три роки становить 13 559,41 гривні.

Згідно із розрахунками, людина, яка отримує мінімальну зарплату у розмірі 8000 гривень за наявності повного стажу у 35 років, отримуватиме 2255 гривень пенсії.

Слід зазначити, що з 10,1 мільйона пенсіонерів в Україні, 2,6 мільйона одержують пенсію до 3000 гривень, тобто фактично кожен четвертий пенсіонер.

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації праці, мінімальний гарантований дохід на пенсії має становити 40% від звичного заробітку. Тобто у випадку із мінімальною зарплатою у розмірі 8000 гривень, пенсія має становити 3200 гривень.

Українці ж із мінімальною зарплатою отримуватимуть пенсію у розмірі менше ніж 30% від звичного доходу.

Нагадаємо, міжнародні благодійні організації зараз здійснюють доплати таким пенсіонерам.

Джерело: На Пенсії

Читайте також: Деякі українці можуть збільшити пенсію на 50% – пояснення ПФУ