У Пенсійному фонді України пояснили, як українці можуть збільшити пенсію на 50%. Основний розмір пенсії збільшується при призначенні пенсії з відстрочкою

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України.

Як зазначили у ПФУ, кожна людина має право на вибір щодо отримання пенсії за віком. Вона може вирішити самостійно, коли це робити.

Українці, які вже мають право на пенсію, але хочуть продовжувати працювати та отримувати пенсію пізніше, можуть отримати пенсію з урахуванням їхнього страхового стажу на момент звернення за пенсією.

При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується:

на 0,5% – за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75% – за кожен повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Деякі українці можуть збільшити пенсію на 50% – пояснення ПФУ

Тобто, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12), за два роки пізнішого виходу на пенсію – 12% (0,5 х 24).

А от відстрочка на шість років (це – 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).

Варто зазначити, що пенсія збільшується тільки за повні місяці роботи..

Для того, щоб отримати пенсію пізніше, потрібно повідомити про це Пенсійний фонд до досягнення пенсійного віку.

Якщо це не зробити, то інформація про стаж потрапить до Реєстру і пенсію призначать автоматично. Якщо ж паперова трудова книжка не оцифрована і людина продовжує працювати без заяви про пенсію, то вважається, що вона бажає вийти на пенсію пізніше.

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