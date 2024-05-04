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ВійнаОдеса

В Одесі попрощалися з собакою, вбитою росіянами, і вшанували пам’ять усіх загиблих тварин

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Журналіст
В Одесі попрощалися з собакою, вбитою росіянами, і вшанували пам’ять усіх загиблих тварин

В Одесі попрощалися з собакою, вбитою росіянами, і вшанували пам’ять усіх загиблих під час війни тварин.

Про це розповіли у ДСНС Одещини, передають Новини України – НСН.

В Одесі відбулась церемонія прощання з собакою Кєтті, яка була убита внаслідок російського ракетного удару по місту 29 квітня.

В Одесі попрощалися з собакою, вбитою росіянами, і вшанували пам’ять усіх загиблих тварин

В Одесі попрощалися з собакою, вбитою росіянами

Віддати честь Кєтті та вшанувати памʼять усіх тварин, які загинули через війну, прийшли кінологічні розрахунки силових структур разом із господарями та небайдужі одесити.

В Одесі попрощалися з собакою, вбитою росіянами, і вшанували пам’ять усіх загиблих тварин

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Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу в той день також загинули шість людей…

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