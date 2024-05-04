В Одесі попрощалися з собакою, вбитою росіянами, і вшанували пам’ять усіх загиблих тварин

В Одесі попрощалися з собакою, вбитою росіянами, і вшанували пам’ять усіх загиблих під час війни тварин.

Про це розповіли у ДСНС Одещини, передають Новини України – НСН.

В Одесі відбулась церемонія прощання з собакою Кєтті, яка була убита внаслідок російського ракетного удару по місту 29 квітня.

В Одесі попрощалися з собакою, вбитою росіянами

Віддати честь Кєтті та вшанувати памʼять усіх тварин, які загинули через війну, прийшли кінологічні розрахунки силових структур разом із господарями та небайдужі одесити.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу в той день також загинули шість людей…

Ще новини України: У росіян почалися «сакральні» дати: знову смертельний удар по Одесі (відео)

Наш Телеграм