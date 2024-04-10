Разом пішли і разом повернулись «на щиті»: у Києві попрощалися з двома кумами (фото)

У Києві попрощалися з двома кумами, які разом пішли на війну і разом повернулися з неї – на жаль, «на щиті».

Фото з церемонії прощання, зняті Валентиною Поліщук, оприлюднив 24 канал, передає НСН.

У Києві попрощалися з військовими 67 ОМБр – Сергієм Коновалом та Тарасом Петришиним, які загинули 6 квітня поблизу Часового Яру на Донеччині.

Вони разом були з початку, разом для них і закінчилася ця війна – розповіла дружина Сергія Коновала

Донька Тараса Петришина одночасно втратила своїх рідного та хрещеного батьків.

У Києві попрощалися з двома кумами: фото

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