Дні ангела у квітні за новим календарем: як назвати дитину

Дні ангела у квітні за новим календарем допоможуть Вам назвати дитину на честь того чи іншого Святого.
Про пише сайт «РБК-Україна».
Вважається, якщо дитина отримає ім’я святого, в чий пам’ятний день вона народилася, то це забезпечить їй захист, духовний зв’язок та заступництво.
Дні ангела у квітні за новим календарем: список
1 квітня – Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.
2 квітня – Георгій, Григорій, Юхим.
3 квітня – Мартин, Микита, Феодосія.
4 квітня – Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.
5 квітня – Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.
6 квітня – Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.
7 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро.
8 квітня – Іван, Марія, Сергій.
9 квітня – Вадим, Гаврило.
10 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.
11 квітня – Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.
12 квітня – Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.
13 квітня – Дмитро, Георгій.
14 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.
15 квітня – Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим.
16 квітня – Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.
17 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.
18 квітня – Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.
19 квітня – Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.
20 квітня – Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.
21 квітня – Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.
22 квітня – Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.
23 квітня – Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Олександра, Софія, Ян.
24 квітня – Валентин, Єлизавета, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома.
25 квітня – Василь, Марк, Ніка, Сергій.
26 квітня – Василь, Глафіра, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.
27 квітня – Анастасія, Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.
28 квітня – Віталій, Ганна, Кирило, Максим.
29 квітня – Арсеній, Артем, Богдан, Василь.
30 квітня – Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.
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