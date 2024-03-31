Дні ангела у квітні за новим календарем: як назвати дитину

Дні ангела у квітні за новим календарем допоможуть Вам назвати дитину на честь того чи іншого Святого.

Про пише сайт «РБК-Україна».

Вважається, якщо дитина отримає ім’я святого, в чий пам’ятний день вона народилася, то це забезпечить їй захист, духовний зв’язок та заступництво.

Дні ангела у квітні за новим календарем: список

1 квітня – Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.

2 квітня – Георгій, Григорій, Юхим.

3 квітня – Мартин, Микита, Феодосія.

4 квітня – Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.

5 квітня – Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.

6 квітня – Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.

7 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро.

8 квітня – Іван, Марія, Сергій.

9 квітня – Вадим, Гаврило.

10 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.

11 квітня – Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.

12 квітня – Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій.

13 квітня – Дмитро, Георгій.

14 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

15 квітня – Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим.

16 квітня – Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.

17 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

18 квітня – Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.

19 квітня – Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

20 квітня – Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.

21 квітня – Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.

22 квітня – Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

23 квітня – Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Олександра, Софія, Ян.

24 квітня – Валентин, Єлизавета, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома.

25 квітня – Василь, Марк, Ніка, Сергій.

26 квітня – Василь, Глафіра, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян.

27 квітня – Анастасія, Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян.

28 квітня – Віталій, Ганна, Кирило, Максим.

29 квітня – Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

30 квітня – Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

Ще новини України: Православний каледар на квітень: коли Вербна неділя