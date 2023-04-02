Окупанти на Півдні активізували використання керованих авіабомб – з чим це пов’язано

Окупанти на Півдні, зокрема на Херсонщині, активізували використання керованих авіабомб. З чим це пов’язано, пояснили в Оперативному Командуванні «Південь», передає НСН, посилаючись на канал-24.

За минулу добу ворог збільшив використання своєї авіації на Півдні, зокрема, підіймав у небо Су-35. Ворожий винищувач атакував Херсонський район керованими авіаційними бомбами.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Атака була спрямована на сільськогосподарські угіддя.

Окупанти на Півдні активізували використання керованих авіабомб: атакують мирне населення

Гуменюк пояснила, що такими діями ворог намагається зруйнувати наші перспективи. Усім відомо, що Херсонщина – аграрний регіон, де основна діяльність – польові роботи. Тобто таким чином ворог намагається тиснути на місцеве населення.

На щастя, від авіаудару ніхто серед мирного населення не постраждав.

Однак минулої доби загарбники з артилерії гатили по населених пунктах Херсонської області, які розташовані безпосередньо на узбережжі. Там одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

Ворог змінив тактику

За словами Гуменюк, зміна тактики росіян основана на тому, що з допомогою Су-35 ворог атакує прифронтові території з великої відстані. Таким чином росіяни зберігають свої винищувачі, не підпускаючи до нашої ППО.

Використовувати авіабомби проти мирного населення – це спосіб, який взяли за основу терористи, – каже Гуменюк.

Вона також додала, що росіяни бісяться через те, що вогневий контроль Кінбурнської коси приносить чималі результати. Окупантам на цій ділянці все важче знайти вогневі позиції, щоб атакувати цивільне населення, тому вони роблять це з неба.

Однак і з цим ми будемо боротись, адже коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди готуємо протидію, – підкреслила керівниця пресцентру

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