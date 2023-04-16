Такого ще не було: 6 ракет за годину прилетіли в маленьку Комишуваху на Запоріжжі (фото, відео)

Аж 6 ракет за годину прилетіли в маленьку Комишуваху на Запоріжжі. Місцеві мешканці кажуть, що такого у них ще не було, хоч селище постійно страждає від ворожих атак. Масштабний обстріл стався сьогодні, 16 квітня – у ніч перед Великоднем. Люди оговтуються від прильотів і розбирають завали. Влучило у тому числі і в церкву.

Репортаж з Комишувахи на Запоріжжі оприлюднило Суспільне, передає НСН.

Сьогодні, 16 квітня, близько третьої години ночі, армія РФ завдала шість ракетних ударів по Комишувасі Запорізької області. Дві людини дістали травми. Руйнувань зазнали церква, бібліотека, житлові будинки.

У Комишувасі постраждав склад з паливними брикетами, на щастя, навесні в них нагальної потреби немає. Ще одна ракета влучила біля місцевої церкви. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі та житлові будинки навколо. Двоє жителів постраждали: чоловіку на місці надали допомогу, а жінку госпіталізовано до лікарні, – йдеться в повідомленні ЗОВА

Такого в нас ще не було, аж 6 ракет прилетіли протягом години, ймовірно С-300, — розповідає голова Комишуваської селищної ради Юрій Карапетян. – У нас невеликий населений пункт. У нас немає ні військових частин, ні військових баз. Мені незрозуміло, чому це було зроблено

Одна з ракет влучила в місцеву церкву, де, зазвичай, на Великдень збирається чи не все селище. Оскільки службу перенесли на 5 годину ранку, то людські життя вдалося зберегти.

Це РФ, певно, нас привітала з Великоднем, – додає Юрій Карапетян

Вибуховою хвилею пошкоджено місцеву бібліотеку. Книги вціліли, а ось двері та шибки повилітали, розповіла Валентина Яланська, яка працює там провідним бібліотекарем:

Руйнувань зазнали склад із паливними брикетами, СТО, дім молитви, п’ятиповерхівка та приватні будинки мирних мешканців.

“Три ракети прилетіли в ряд, і всі будинки, що в цьому провулку, майже усі зруйновані”, — розповідає Юрій Карапетян

Місцева жителька Світлана Антонюк розповідає: коли почула перші вибухи, то одразу побігла до льоху, бо скло летіло з різних сторін:

Подруга подзвонила і каже: “Йдіть до мене, бо страшно”. Йдемо, дивлюся, а там ракетницю запускають. Тоді воно як вибухне один раз, потім — другий раз. Там (показує) три страшні вирви”

Пані Світлана додає, що Комишуваха під обстрілами російських військових з лютого 2022 року, жити в селищі неспокійно, тому вона з чоловіком виїхала до Запоріжжя. Приїхала за два тижні до цього, аби посадити город:

“Лячно, але треба город садити. Ви ж знаєте, які ми сільські люди”

Наразі місцеві жителі та відповідні спеціальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетних обстрілів.

6 ракет за годину прилетіли в маленьку Комишуваху на Запоріжжі: відео

Відео: Валентин Пересипкін/Суспільне

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