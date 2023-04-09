У Запоріжжі ракета зруйнувала будинок: загинули 11-річна дівчинка і її батько (фото, відео)

У Запоріжжі ракета зруйнувала приватний будинок, на жаль, є загиблі і постраждалі, повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області, передає НСН.

Вночі 9 квітня ворог здійснив ракетний обстріл міста Запоріжжя, в результаті якого сталося часткове руйнування житлового будинку з подальшим загорянням на площі 100 кв. м, вибуховою хвилею частково пошкоджені сусідні будинки і вікна у поряд розташованих будівлях.

Станом на 8:00 на місці події загинуло 2 людей, 50-річний батько і 11-річна донька.

З-під завалів співробітники ДСНС врятували 46-річну матір, яку передали лікарям швидкої. На щастя, старша донька була в гостях.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів.

Станом на 8:00 пошук постраждалих та аварійно-рятувальні роботи завершені.

На ліквідацію наслідків від ГУ ДСНС залучалося 35 чоловік особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки, від міської комунальної воєнізованої аварійно-рятувальної служби залучалося 11 співробітників особового складу та 2 одиниці техніки, від Газової служби – 5 співробітників і 1 одиниця техніки, від Водоканалу – 5 співробітників і 1 одиниця техніки, від Обленерго – 3 чоловіки і 1 одиниця техніки.

У Запоріжжі ракета зруйнувала будинок, загинули люди: фото, відео

Відео рятувальних робіт на місці трагедії:

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