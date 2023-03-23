«Напевно була б мертва»: у Запоріжжі в будинок відомої моделі влучила ракета

22 березня у Запоріжжі в будинок відомої української моделі Юлії Ратнер влучила ракета. У ньому вона прожила майже 10 років. Повідомляє НСН.

Відома модель розповіла, що могла б загинути 22 березня у Запоріжжі. Квартира, в якій дівчина жила з батьками, розташована в сусідньому під’їзді від місця влучання балістичної ракети.

У Запоріжжі в будинок відомої моделі влучила ракета

«Це будинок, в якому я прожила майже 10 років у дитинстві. Якби я й досі жила у рідному місті, я, напевно, була б мертва», розповіла Юлія у своєму інстаграмі.

Дівчина також згадала про школу та торговий центр, які було видно з її вікон, а росіянам емоційно побажала горіти в пеклі.

«Тут я прожила більшу частину свого життя. Моя школа – через один будинок. Я ходила до цього торгового центру майже щодня. Я щиро сподіваюся, що пекло існує, і що кожен з вас, г*внюки, буде мучитися вічність, і всі ваші наступні покоління теж», написала модель.

Юлія Ратнер – українська модель, кар’єра якої розпочалась у 15 років. Влітку 2017 року вона стала обличчям нової колекції Valentino. Також на Тижні моди в Парижі дефілювала для Prada, Fendi, Christian Dior та Celine. У соціальних мережах на неї підписана американська супермодель Белла Хадід.

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