Українців попередили про можливі проблеми з електроенергією влітку – названо причину

Українців попередили про можливі проблеми з електроенергією влітку, передає НСН, посилаючись на Громадське.

«Укренерго» допускає дефіцит потужності для виробництва електроенергії влітку через масштабні ремонти пошкоджень, спричинених російськими обстрілами. У компанії розраховують компенсувати дефіцит включенням у роботу всіх можливих потужностей, а також за необхідності імпортом електроенергії.

Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Дефіцит можливий, і це сезонне явище. Зазвичай, протягом весни-літа є надлишок потужності, що дозволяє експортувати електроенергію, а восени через похолодання спостерігається дефіцит. Так ось цього року через значні пошкодження електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку, — сказав він

За словами Кудрицького, цей дефіцит потрібно буде компенсувати насамперед збільшенням потужності на теплових електростанціях, які матимуть можливість працювати, а також імпортом електроенергії.

Очільник «Укренерго» прогнозує, що у червні закінчиться водопілля, яке, за його словами, зараз компенсує втрату потужностей, що йдуть у ремонт або відновлюються, а також допомагає збалансувати енергосистему.

Тоді ми матимемо менше здатності виробляти електроенергію на ГЕС. Це все враховується у наших планах, у балансах, які складає “Укренерго”, але ремонтна кампанія цього літа буде викликом, який нам потрібно пройти, напружуючи наші зусилля та максимізувавши всі можливі генерувальні потужності, — підсумував Кудрицький.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українців закликали не продавати придбані раніше генератори та інше обладнання. Проблеми з електроенергією можуть бути і наступної зими.

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