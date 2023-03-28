Українців закликають готуватися до наступної зими – перелік необхідних заходів

В Україні протягом найближчих півроку не очікується дефіциту електроенергії та масових відключень. Але наступної зими доведеться добре підготуватися – не лише енергетикам, а й самим українцям

Про це заявив голова “Укренерго” Володимир Кудрицький в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Про це розповідає НСН

Українців закликають готуватися до наступної зими

Він перерахував заходи, яких слід вжити кожному українцю, щоб підготуватися до наступної зими:

якщо не всі лампочки в оселі енергоефективні, скористатися держпрограмою заміни ламп розжарювання на LED;

перевірити своє житло, з’ясувати, які прилади можна замінити на більш енергоефективні, та зробити це;

не відмовлятися від автономних джерел енергії (акумуляторних станцій, повербанків, генераторів), які вже були придбані (якщо ще не були куплені – зробити це в період міжсезоння).

“Просто, щоби бути впевненими. Для цього працюють енергетики, але кожна сім’я може додатково подбати про засоби, які дозволять комфортніше проходити зиму, якщо раптом відбудуться локальні знеструмлення”, – зазначив Кудрицький.

При цьому він додав, що протягом наступних шести місяців в Україні буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Крім того, українська енергосистема вже є частиною європейської, а отже, буде можливість імпортувати електроенергію.

“Тому у весняні та літні місяці, гадаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі… А вже до наступної зими треба добре підготуватися. Відновити, перш за все, роботу енергоблоків на теплових, гідроелектростанціях, які були пошкоджені, та максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми”, – зазначив Кудрицький.

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